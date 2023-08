A férfi szerint felelőtlenül kell élni.

Nemcsak a csoki olvadt el Schumacher Vanda „édes” randiján, hanem ő maga is. A 24 éves színész-műsorvezetőben már az is felmerült, hogy az első randevú után – ahol csokiból készítettek bonbonokat – máris Peruba utazik randipartnerével, Ibrahimmal. Az édes élvezetek mellett elkezdték jobban megismerni egymást, aminek a végére a kakaóbab kapcsán még az is szóba jött, hogy napokon belül repülőre pattannak.

Jövő héten mehetünk, benne vagyok

– vágta rá a kissé hitetlenkedő Schumachernek a férfi, majd repülőjegyeket kezdett el keresni a telefonján, mire a fiatal influenszerben a házasság gondolata is felmerült.

Nem tudom, hogy most mi ez az egész, de hogyha ez nem poén volt, és tényleg hajlandó velem négy nap múlva elrepülni Limába, én hozzámegyek feleségül

– mondta.

A fiatal színész-műsorvezetőben aztán felmerült, hogy felelőtlenség lenne elutaznia a férfival.

Felelőtlenül kell élni. Azért még egyszer itt találkozhatunk majd, és utána átbeszéljük

– jelentette ki Ibrahim, aki búcsúzóul puszit adott Schumachernek, ám abból majdnem csók lett.

(via 24.hu)