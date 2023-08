Mint üzente, nyugodtan fel lehet köszönteni.

Fotó: sarosizoltan / RTL

Éppen ma, azaz augusztus 5-én ünnepli 36. születésnapját Fluor Tomi, azaz Karácsony Tamás, aki a jelek szerint megadja a módját az ünneplésnek. Ugyan az bejegyzéseiből nem derült ki, hol tölti a hétvégét, az azonban egyértelmű, hogy a barátaival bulizik a jeles évforduló alkalmából. Vele tartott Istenes Bence is, aki a többiekkel olyan közös pólóval lepte meg a rappert, amelyet mintája miatt most nem ágyazhatunk be. A „pikáns” pólót akkor tudja megtekinteni, ha ide kattint, de érteni kell hozzá a poént.

Ahogy ahhoz a tortához is, mellyel barátai felköszöntötték Fluor Tomit. A WellHello tagja nem egy hagyományos, hanem egy lángosokból készült tortát kapott; minden bizonnyal azért, mert régen kiadott egy olyan dalt, amely a Csicskalángos címet kapta.

Lángostortás szülinap. Sose voltam még ilyen öreg! Köszöntsetek fel nyugodtan! ui.: Nem látta valaki a Bűvész Bazsi spanom?

– írta a medencénél készült fotóhoz a rapper.

Barátai mással is meglepték, erről videót itt láthat:

A videót minden bizonnyal egy ilyen felvétel ihlette.