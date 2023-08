A Monty Python társaság által jegyzett Brian élete című filmvígjáték sokak számára örök kedvenc, amelyből a mai napig idéznek. Sőt, az alkotás egyes jeleneteiből már egy csomó vicces változat is készült – most végre a szigetes verzió is megérkezett.

Fotó: YouTube

„Mit adtak nekünk a rómaiak?” – hangzik az eredeti beszélgetésben, amelynek friss változatából kiderül, hogy a Szigetnek vajon mi mindent köszönhetünk.

Íme:

A Sziget Fesztivál idén augusztus 10-én nyitja meg a kapuit, többek közt olyan előadókat felvonultatva, mint az Imagine Dragons, Yungblud, Billie Eilish vagy épp David Guetta. A rendezvényen a koncertek mellett egy csomó egyéb kulturális és szórakoztató program várja a látogatókat, akik a szeretet és a szabadság jegyében 6 napig birtokba vehetik a Hajógyári-szigetet.