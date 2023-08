Tíz éve alkotnak egy párt.

Delhusa Gjon és fiatal szerelme, Fanni majdnem tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg, és bár kezdetben a jelentős korkülönbség miatt nem sokan hittek a kapcsolatukban, ők mégis összekötötték az életüket. Az énekes kedvese a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban látta meg jövendőbelijét, akivel két éven át leveleztek, de egyszer sem találkoztak. Majd csak később, Delhusa egyik győri fellépése után találkoztak személyesen, és azonnal meg volt köztük a szimpátia. Most a Story magazinnak azt is elárulták, hogyan képzelik közös jövőjüket.

„Ahogy ön is, úgy én is egészen mostanáig abban az évszázadok óta meglévő társadalmi elvárásban gondolkodtam, hogy házasság, gyerek... amit illik követni. Én is végigmentem ezen az úton, most viszont azt látom, hogy a mai fiatalok közül sokan már másféleképpen tervezik a jövőt. Lehet, hogy a házasság elavult intézmény, nem tudom, de azt gondolom, az, hogy van egy papír a kezünkben arról, hogy szeretjük egymást, hogy összetartozunk, nem erősebb kötelék, mint a szeretetből, szerelemből vállalt önkéntes kötelék.

Hetvenévesen papírok nélkül is állítom, soha életemben nem voltam még ilyen szerelmes. Szerelem, mondom, pedig amit egymás iránt érzünk, ami minket összeköt Fannival, az ennél sokkal több

– fogalmazott a lapnak Delhusa, amit a Blikk szemlézett.

A zenész kijelentette, hogy hetvenévesen is kiváló egészségnek örvend, sőt, ötvennek sem érzi magát, már ami az életkedvét illeti, de az apaságtól már tart ilyen korban.

Az egészségem, a vitalitásom megengedné, hogy a három fiam mellé jöjjön egy negyedik gyerek, de őszintén megmondom, félek tőle. Nem tudom, lenne-e még erőm, türelmem hozzá. Azt tapasztalom az unokámnál, hogy három-négy órát szívesen játszom vele, de utána elég, megyek a dolgomra. Tudom, hogy Fanni – ahogy mindent az életben – a gyerekkel kapcsolatos tennivalókat is levenné a vállamról, de egyelőre vele teljes egyetértésben abban maradtunk, nem szeretnénk gyereket

– vallotta be az énekes, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt tíz év alatt természetesen nekik is akadtak konfliktusaik, ám mostanra teljes mértékben sikerült összecsiszolódniuk.