Nem él vissza apja hírnevével.

Rick Astley-t cseppet sem zavarja, hogy egyetlen gyermeke, Emilie nem követte őt a popszakmában, sőt: nagyon is büszke arra, hogy lánya más szakmát választott magának. A Never Gonna Give You Up című dal előadójának lánya kertészkedéssel foglalkozik – saját kerttervező céget vezet –, s bár van érzéke a zenéléshez, a zeneipar és a hírnévnem vonzotta.

Egyáltalán nincs elkényeztetve, és sosem vett semmit magától értetődőnek. Megtanult dobolni és elég jól énekel, de nem akart énekes lenni. Ha mégis ezt választotta volna, támogattam volna benne, de megkönnyebbültem, hogy mást választott. Megtalálta a számításait. Nem is használja a vezetéknevemet, nagyon óvatos, nem akar általam előrébbjutni. Ha az embernek az egyik szülője híres, sokak szerint már elkönyvelhető a siker, de én nem igazán tudok segíteni a lányomnak a kertészkedés világában. Nagyon büszke vagyok arra, amit elért, ez nagyon nagy dolog

– vallotta be az 57 éves angol énekes.

(via Female First )