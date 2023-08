Édesanyja is ellátogatott koncertjére.

Fotó: RTL

Igazi őstehetségnek tartják dobos körökben Erős Antónia fiát, Matyit, aki ugyan még csak 14 éves, de idén már a Sziget fellépői között volt – méghozzá másodjára. A Street Sixteen nevű bandájával a Tribute színpadon zenéltek, koncertjükön masszív tömeg bulizott együtt.

„A mi repertoárunkban részt vesz a Beatlestől a Rage Against the Machine-ig mindenféle szám, de persze már a saját számaink is alakulgatnak” – mesélte a Fókusznak Matyi, akire rendkívül büszke édesanyja is. Az RTL híradósa a kordon előtt ülve figyelte gyermeke és barátai műsorát, emellett a banda sajtós és egyéb adminisztratív feladatait is ő, valamint a trió másik két tagjának családja intézi. Mint mondta, rendkívül büszke fiára és elhivatottságára.