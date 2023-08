Komoly vagyonra tett szert az a 43 éves brit férfi, aki úgy döntött, felteszi és eladja a Vinted nevű online piactéren párja soha nem hordott ruhadarabjait. A hatgyermekes édesapa, Paul Young megelégelte az otthonában lévő rengeteg ruhakupacot; állítása szerint párja, Stacey Whyte egy igazi kényszeres vásárló, aki soha nem is hordta a felhalmozott ruhák többségét. Az angliai Pudsey településen élő Young úgy véli: két legyet ütött egy csapásra, hiszen amellett, hogy keresett egy csomó pénzt, rengeteg helyet is felszabadított. És csak múlt hónapban regisztrált a Vintedre.

Young szerint Whyte holmijai egyszer „ellepték az egész házat”. A helyzet annyira elfajult, hogy több mint 200 hordatlan ruhadarab volt szétszórva náluk.

A barátnőmnek költekezési problémái vannak, ezért itt van az összes felesleges ruhája. Szállítás legfeljebb 24 órán belül

– írta ki a platformra az eladni kívánt – és végül el is adott – ruhákhoz Young, akinek öt órájába telt lefotózni az öltözékeket. Többségükön még a címke is rajta volt, és állítása szerint már az első napon megrohamozták üzenetekkel. Azt is elárulta, hogy mivel barátnője éjjel-nappal rendelni szokott az internetről, a postásnővel már szinte baráti viszonyban van.

9 Galéria: Egy vagyont keresett azzal, hogy eladta barátnője soha nem hordott ruháit Fotó: Kennedy News and Media / Northfoto

(via LadBible)