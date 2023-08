Különleges helyszínen mondta ki az igent Tish Cyrus.

Alig négy hónapnyi jegybenjárás után hivatalosan is összekötötte életét Miley Cyrus édesanyja, Tish, valamint A szökésből is ismert Dominic Purcell. A szerelmesek még egy éve sem jöttek össze, ám a hétvége óta már férj és feleségként szólíthatják egymást: az esküvőt egy malibui medencés helyszínen tartották, amelyről fotókat is megszerzett a JustJared.

A képek alapján a menyasszony egy hosszú, elegáns fehér ruhát viselt, míg a koszorúslányok összeillő jégkék estélyikben feszítettek – köztük maga Miley Cyrus is, aki az információk szerint a tanú szerepét is magára vállalta.