Még csak 19 éves, de már egy félmilliárdos céget vezet.

Nem bírta tovább elviselni, hogy iskolatársai zaklatják, ezért elkeseredettségében már 15 éves korában befejezte tanulmányait egy brit tinédzser annak érdekében, hogy elmenekülhessen a rajta gúnyolódók elől. Oliver Hodgson a folyamatos megaláztatások miatt mentális problémákkal küzdött, ezért jobbnak látta, ha messzire elkerüli az iskolát, ezért le sem érettségizett.

Azonban végzettség nélkül sem tétlenkedett: a most 19 éves fiatalember a Covid19-zárlat alatt két sikeres céget is alapított; a PR és a rendezvényszervezés területén helyezkedett el.

15 évesen abbahagytam az iskolát egy mentális betegség következtében, amit a könyörtelen zaklatás okozott – de bennem volt az igyekezet. Be akartam törni a PR és a marketing világába, ezért nekivágtam

– kezdte a Mirror című brit napilap riportjában Hodgson, aki céljait anélkül érte el, hogy bármilyen képesítést szerzett volna. A vállalkozó szellemű tini, aki 2021 májusában nyitotta meg első irodáját, jövő hónapra egy 25 ezer fős fesztivál is rendezett, ahol Sophie Ellis Bextor és Tinie Tempah is fellép.

Hodgson, aki az angliai Whitehavenben él, úgy véli: a vizsgák nagyon veszélyesek a fiatalokra nézve, mert túlságosan nagy nyomást gyakorolnak rájuk. Ő maga „nem tud boldogulni” vizsgahelyzetben, és úgy gondolja, hogy ha marad az iskolában, akkor sem tett volna sikeres érettségit.

Bármilyen eredményt is érjenek el a diákok, az nem határozza meg őket. Még ha nem is azt kapják, amit reméltek, lehetőségeik továbbra is lesznek. Csak meg kell találniuk ezeket.