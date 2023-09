Nem ajánlott lefekvés előtt megnézni a következő videót.

Fotó: instagram

Ha a játszótér szót halljuk, általában egy vidám és kedves, gyerekeknek szánt hely jut az eszünkbe – nos, erre az asszociációra cáfolt most rá a létező minden értelemben egy aberdeeni park. A Skóciában található The Den and the Glen ugyanis egy kifejezetten ijesztő és nyomasztó hely, hála a népszerű mesehősöket ábrázoló szobrainak, amelyek most az interneten hódítanak, pontosabban riogatnak.

Ezek a figurák ugyanis csak épp annyira hasonlítanak az őket ihlető karakterekre, hogy azért összerakhassuk, kiket is akarnának ábrázolni, egyébként pedig a helyi szülők szerint

a szereplők horrorfilme illő, drogos és alkoholista verzióinak tűnnek.

Fellelhetjük itt többek között Hamupipőkét, Simpsonékat, Shreket és barátait, a Teletabikat és a Tini Nindzsa Harciteknősöket is, de a fotógyűjtemény a park TripAdvisor oldalán egyre csak bővül. Volt, aki arról írt, egyszer gyerekkorában elvitték őt oda, az emlékek pedig azóta kísértik őt, de szerencsére inkább olyanok akadnak, akik csak nevetnek a dolgon.

(via RTL)