Idén lesz az első alkalom, hogy nem vesz részt a népszerű műsorban.

Andrei Mangra még januárban számolt be arról, hogy olyan lehetőség adódott az életében, amelyet nem tudott visszautasítani. Mint kiderült, a Burn the Floor nevű táncshow csapatához fog csatlakozni Amerikában, hogy aztán egy világ körüli fellépéssorozaton bizonyíthasson.

A héten viszont leleplezték a Dancing with the Stars szereplőit egy sajtóesemény keretében, így már az is hivatalos lett, hogy a profi táncos idén először nem szerepel majd a műsor új évadában. A második évadot Tóth Andival megnyerő versenyző most egy videóval búcsúzott a nézőktől – írja a Blikk.

Ez az év más, máshogy alakultak a dolgok, minden megváltozott, máshogy lett tervezve minden, mivel nem leszek Magyarországon....

32 éves vagyok, és nagyon szeretnék még táncolni, amíg a testem bírja! Nem feltétlenül külföldön, hanem ahol kapok lehetőséget. Ha Magyarországon kapnék, akkor itt. Tavaly egy évig csak tanítottam, de az most nekem nem elég, nem adja azt a lelki feltöltést. Minden lehetőséget meg akarok ragadni arra, hogy felléphessek” – fogalmazott a táncos.