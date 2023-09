Ismét külföldi keresztnevet választott a modell.

Múlthét kedden, szeptember 06-án megszületett Vasvári Vivien harmadik-, férjével, Bodnár Zsigmonddal első közös gyermeke. A modell ismét egy kisfiúnak adott életet, akit az ötéves Edwardhoz hasonlóan szintén az Egyesült Államokban hozott világra, Facebook-beszámolója szerint mindössze 40 perc alatt.

A még mindig Miamiban tartózkodó kismama most fotót is mutatott az újszülöttről, sőt a baba nevét is elárulta Instagram-posztjában:

Bodnár Colin.

„Itt vagy velem, mint egy új remény, / Az éjszakát felváltja a fény, / Csak egy perce élsz, nézlek boldogan, / Úgy vártam rád, édes kisfiam” – idézte Cserháti Zsuzsa Édes kisfiam című dalszövegét Vasvári a bejegyzésében, ami alatt rengetegen gratuláltak neki, köztük Rubint Réka és Mihalik Enikő is.