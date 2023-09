Elárulta titkát.

Salma Hayek 57 évesen is kirobbanó formának örvend, ám állítása szerint alakját nem a mindennapos izzasztó edzéseknek köszönheti és nem is a szigorú diétának. A színésznő azt állítja: fiatalosságát egy sokkal egyszerűbb dolognak tudható be.

Komolyan hiszem, hogy a meditáció a kulcsa a fiatalosságnak. Mások azt mondják, az edzés a fontos. Szerintem a meditálás. Mindenkinek meg kell találnia a megfelelő módszert. Számomra az edzés nehéz. Fegyelem kell hozzá, ezért nem egyszerű. A meditáció egyszerű, mint a karikacsapás

– nyilatkozta egy friss interjúban Hayek, hozzátéve, mindennap meditál. Szerinte fontos, hogy leüljön egy kicsit és csak magára koncentráljon.

Ha egy ideig nem meditálok, szétesik az arcom, és minden másom is, de előjön a porckorongsérvem, a nyakproblémám, újra fájni kezd a csípőm és a bokám is. Olyankor kezdek összeomlani. Néha a meditációm után, amikor kijövök a szobából, megjegyzik, hogy úgy nézek ki, mint egy húszéves

– vallotta be a színésznő.

(via PageSix)