Megérintette az internetezőket az a nem mindennapi és szívmelengető barátság, amely egy rút kiskacsa és egy elárvult kismacska között szövődött. Beatrix és Moja egy angliai tanyán találtak egymásra, s lettek teljesen elválaszthatatlanok. Barátságukat annak köszönhetik, hogy mindketten elvesztették a szüleiket: míg a kis baromfit, Moját az anyja elhagyta, a cica, Beatrix anyja nem sokkal a szülés után elpuszult.

Úgy mesélik, az anyamacska váratlanul toppant be egy napon az angliai Devizes településén lévő tanyára. Hamar ki is derült róla, hogy vemhes. Mivel a kicsik világra hozása után úgy tűnt, makkegészséges, állatorvoshoz vitték őt ivartalanításra, az operáció alatt azonban elpusztult. Beatrix és testvére, Coral magukra maradtak. Ekkor toppant be az életükbe a Moja névre keresztelt kiskacsa. Hamar különleges kötelék alakult ki köztük, főleg, hogy mindhármuknak anya nélkül kellett alkalmazkodniuk a tanyasi élethez.