Egyre csak növekvő ismertsége miatt testőrt fogad az influenszer.

A Kőgazdag Fiatalok című műsor sztárjának, PSG Oglinak testőrt kellett fogadnia, mert sokszor zaklatják vagy éppen követik a rajongók, ezért nem érezte magát biztonságban. A fiatal TikTok-sztár a műsor többi szereplőjéhez hasonlóan tehetős és elképesztő luxusban él, amit nem is titkol, sőt, leginkább rendszeresen posztol erről.

Papp Olivérnek, ismertebb nevén PSG Oglinak a szereplés a mindene, az influenszert sokan már most imádják, és ezt ő korántsem bánja. Önbizalma is akad bőven, ugyanis a menedzsere szerint annyira imádják őt a nők, hogy sokszor a szórakozóhelyekről is ki kell menekíteni. Az éppen Zanzibáron nyaraló celeb menedzsere a Borsnak azt is elárulta, hogy Olivér a hírnév miatt gyakran félti a testi épségét.

Egyszer egy vidéki klubban annyira rátapadtak, hogy órákig fotózkodott és beszélgetett mindenkivel, így közbe kellett lépnem, hogy leválasszam róla a népet. Ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy kellene egy testőr erre a célra

– mondta Szalai Ádám, aki egyben a barátja is Olivérnek. Mint kiderült, a nők sokszor maguktól közelednek a jómódú fiatalhoz, aki a legtöbbször nem is visszautasító. Persze olykor azért akadnak kirívó esetek:

„Dominikán buliztunk, és egy ausztrál csaj nagyon jött... érted. Oli végül elvitte, és a hölgy megkapta, amit szeretett volna. A lány erőltette a dolgot, nem akarta annyiban hagyni, továbbra is kereste volna Olivér társaságát, de már nem volt jó az irány. A vége az lett, hogy dobta... De hát ez nem egyedülálló eset, folyamatosan követik, zaklatják a lányok...”– fogalmazott a menedzser, hozzátéve: a férfiak is rendszeresen támadják és kemény üzenetekkel bombázzák őt. A beígért fenyegetésekre, verésekre persze nem került sor, de éppen ennek megelőzése érdekében kell a testőr.

(via Blikk)