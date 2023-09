Bármikor szembetalálkozhat az utcáin a világhírű színésszel.

Továbbra is Magyarországon tartózkodik Johnny Depp, aki ezúttal nem zenekarával, hanem egy filmes stábbal érkezett hazánkba. A hollywoodi filmcsillag jelenleg a Modi című saját filmjét forgatja a fővárosban, amely Amedeo Modigliani szobrász párizsi kalandjairól fog szólni. Depp kedden a Károlyi-kert melletti utcákban forgatott. Az alkotásban többek között feltűnik majd maga Al Pacino is, ezért nem kizárt, hogy ő is feltűnik majd Budapest utcáin.

A 60 éves filmsztárt most a budai várban szúrták ki, amint éppen egy sötétített ablakos járgányban utazott, de széles mosollyal hajolt ki integetni a rá várakozó rajongóknak. Íme:

Egy szemfüles rajongónak az Országos Széchényi Könyvtárnál is sikerült lencsevégre kapnia a színészt, amint a forgatási helyszínen tevékenykedik:

