Imádják az énekeső verzióját.

Az idei Sziget fesztivál első napján fellépő Szandi bebizonyította, hogy a közönség még mindig imád felülni a nosztalgiavonatra, úgy meg főleg, hogy olyan számok csendültek fel tőle, mint Szerelmes szívek vagy a Tinédzser l'amour. Az énekesnőt hatalmas ováció fogadta a Sztereó Színpadon, aki láthatóan élvezte, hogy a fesztiválozók még mindig kaphatóak a dalaira, amelyek némelyike van vagy 30 éves – mint például a Nyugi, doki.

Szandi most Instagram-oldalán örvendeztette meg rajongóit egy feldolgozással, ugyanis a méltán híres George Michael egyik legismertebb számát adta elő. – írja a Bors.

Tulajdonképpen a hangszál is egy hangszer, amivel az érzelmeimet kifejezhetem. Alapvetően vidám, optimista típus vagyok, de jólesik időnként megmutatni egy mások oldalamat is, hiszen ez is én vagyok. Szeretem kipróbálni magam a különböző zenei műfajokban. Egyik kedvencem ez a dal George Michael-től Kissing a fool...