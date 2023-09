A netezők szerint lazán maga mögé utasította napjaink topmodelljeit.

Több mint két évtizeddel a visszavonulása után visszatér a kifutókra 80-as, 90-es évek egyik legsikeresebb topmodellje, Claudia Schiffer. Az 53 éves német manökent a Versace csábította el a milánói divathétre, péntek este a 2024-es tavaszi-nyári kollekciójuk bemutatójának zárásaként szántotta fel a márványpadlót zöld-ezüst koktélruhájában, hatalmas mosollyal az arcán.

A kritikusok és a rajongók szerint is abszolút ellopta a show-t a továbbra is makulátlan formában lévő Schiffer, többen kijelentették, napjaink valamennyi, szintén jelenlévő szupermodelljét, például Gigi Hadidot, Victoria Cerettit és Kendall Jennert is lazán maga mögé utasította.