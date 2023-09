A két énekesnő a mai napig jó kapcsolatot ápol egymással.

Békefi Viktória és férje, Feng Ya Ou első közös gyermekük júliusban született meg, aki a Mei Liza nevet kapta. Az énekesnő még a Sztárban Sztár leszek!-ben ismerte meg kedvesét, akivel jelenleg életük legboldogabb időszakát élik. A mindennapjaikról és az anyaságról a story.hu-nak mesélt az újdonsült anyuka, melyet 24.hu szemlézett.

Imádjuk az itthonlétet a picivel. Lizi minden nap csinál valami újat, tegnap például először felkacagott, de már utánozza a hangokat, amiket mutatunk neki. Most egy kicsit nyűgösebb, mint szokott, szegénykémnek elkezdett jönni a foga, de ezen kívül tényleg egy tünemény

– mondta Békefi, aki szinte mindenhová magával viszi kislányát, mert szeretnék őt hozzászoktatni, hogy mindenhol jól érezze magát. Legutóbb például egy esküvőn jártak, de baba a legnagyobb hangzavarban is édesdeden szendergett. Elmondása szerint szakmájukból adódóan amúgy is hozzá kell szoktatni gyermeküket az állandó jövés-menéshez.

Az a helyzet, hogy a szezon kellős közepébe született bele a pici. Ya Ou végig koncertezett, de az első időszakban igyekeztük úgy intézni a dolgokat, meg ő is a fellépéseit, hogy minél többet tudjon velünk lenni. Ez hál' istennek össze is jött, megvártuk a fürdetéssel vagy éppen elkísértük, ha délutáni fellépése volt. Szerencsére ez a húzós időszak lezárult, és sokkal többet tudunk együtt lenni

– fogalmazott az énekesnő, aki nemrég visszatért a színpadra egy fellépés erejéig: Tóth Gabi nyárzáró koncertjén énekelt el egy-két dalt. Mint kiderült, a munkakapcsolaton kívül a magánéletben is jó kapcsolatot ápol a Sztárban sztár leszek! ítészével, bátran fordul hozzá tanácsért.

A várandósságom alatt is többször beszéltünk telefonon, és nagyon sok jó tanácsot adott, mindig meghallgatott. Mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk szerencsére. Most is megy az üzenetváltás, küldöm a piciről a képet, és beszélgetünk róla.