Maga a színész is úgy érzi, jó képeket lőtt.

Igazi sztárkoszorúban érkezett meg állítólagos új párja meccsére Taylor Swift. Az énekesnő pár hete randizgat Travis Kelce sportolóval, aki hétfő esti NFL-meccsére is meghívta a popcsillagot.

Swift eleget tett az invitálásnak, ráadásul valamennyi A-listás barátját is magával vitte a New Jersey-i MetLife stadionba, hogy közösen szurkolhassanak a Kansas City Chiefs játékosának: Blake Livelyt, férjét, Ryan Reynoldsot, Hugh Jackmant, Sabrina Carpentert és Sophie Turnert is.

Az X-Man sztárja lőtt is egy közös szelfit a csoporttal (mínusz Turner és Carpenter), ami bár nem lett a történelem legélesebb képe, most mégis hódító útjára indult a neten. Az eredetileg Instagram-sztoriban megosztott képet maga Jackman is élete egyik legjobb szelfijének nevezte.