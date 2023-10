Napi cukiság.

Bármit is kommenteljenek a róla készült videók alá az internetezők, semmilyen bántó jellegű hozzászólás vagy frappáns beszólás nem képes letörölni a mosolyt a világ legboldogabb kutyáinak is becézett ebek pofijáról. A videók a büszke gazdi, Abbie Qu Instagram-oldalán találhatók meg, aki külön platformot regisztrált öt imádott kutyusának, Angelnek, Fengfengnek, Kongkongnak, Kakának és Bobónak, mutatott rá a The Poke című portál.

Qu ebeit azért is tartják sokan különlegesnek, mert mindig nagyon boldognak és elégedettnek tűnnek, pofijuk legalábbis erről árulkodik.

Nem mindenki rajong azonban értük az Instagramon: sokan úgy vélik, Qu tartalmai szerkesztettek. Mások szerint itt lenne az idő közölni a négylábú kiskedvencekkel, hogy nem egy álomvilágban élnek.

Úgy mosolyog, mintha mindig lenne minek örülni

Igazán elmondhatnák, mégis mi ilyen vicces!

Szegény kis eb még nem hallott a globális felmelegedésről.

Majd úgyis megtudja, hogy a mikulás nem létezik!

– jegyezték meg páran.