Ritkán nyilatkozik magánéletéről Szabó Zsófi, ezért is keltett olyan nagy visszhangot, hogy a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legutóbbi adásában részletesen mesélt édesapjáról, zátonyra futott házasságáról és karrierjéről is. Többek között azt is elárulta, hogy tudatosan nem reagál az őt ért kritikákra, de minden napját azzal indítja, hogy megnézi, mit írnak róla az interneten.

E gondolat kapcsán elmondta: nem véletlenül nem reagál a neki szánt kommentekre és a róla szóló cikkekre. Úgy érzi, egy cipőben jár két ismert énekesnővel, Tóth Gabival és Tóth Andival, aki vele ellentétben gyakran felszólalnak, ha kritika éri őket. Ezért sajnálja is őket.

Megtanultam nem kiállni magamért, mert akkor minden egyes nap ki kéne állnom. Abba a gödörbe esnék, mint Gabi vagy Andi: ők minden egyes nap kiteszik az Insta-sztoriba, lereagálják, felszólalnak. Ez egy ördögi kör. Sokszor annyira sajnálom őket, és csak azt kívánom, bár ne reagálnának. Velem ugyanez történik, ami velük, csak én csendben vagyok hosszú évek óta

– fejtette ki a Reggeli műsorvezetőnője, utalva arra, hogy páncélt növesztett a támadások ellen.

„Én nem védem meg magam, ellenben engem sem véd meg senki. Most érzem azt egy fél éve, hogy a negatív emberek hangja elnyomja azokét, akik valaha szerettek. Egyre kevesebb ember szeret vagy tart ki mellettem. Egyre kevesebb ember mondja azt, hogy a példaképem vagy, Zsófi, mert 19 éves korom óta dolgozom, korán kelek, céget vezetek. Most már ugye elváltam, egyedül nevelem a kisfiam, folyamatosan képernyőn vagyok, és írnak rólam az újságok.”

