Így reagált az ifjú pár arra, hogy egy eb betévedt a ceremóniára.

Fotó: reddit

A leghidegebb szíveket is felolvasztja az a rövid videó, amelyet a The Poke című portál szolgáltatott a minap. A felvételen az látható, ahogy egy kóbor kutya beszökik egy esküvőre.

A ceremónia éppen, hogy elkezdődött, amikor az eb betévedt: úgy viselkedett, mintha ő is a meghívottak között szerepelt volna – igaz, sérült lába miatt nem sok vizet zavart, csak feküdt és várakozott. A videón jól látható, hogy kicsit unta is magát, ahogy leghátul figyelte az eseményeket. Hamar fel is keltette a többi vendég érdeklődését, aztán amikor észrevette az ifjú párt, izgatott farokcsóválások közepette ugrándozott körülöttük. Egészen olyan volt, mintha azt akarná, hogy vigyék magukkal haza őt.

A szerelmesek nem gondolkodtak sokáig: úgy döntöttek, örökbe fogadják az ebet. Rögtön állatorvoshoz vitték őt, ahol megkapta, amire szüksége volt.

(via The Poke)