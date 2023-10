Eléggé kiakasztotta a közvéleményt Estere koreográfiája.

Az elmúlt hónapokban Beyoncé járta a világot Renaissance turnéjával, amelyhez valahol félúton becsatlakozott lánya, Blue Ivy is, mint táncos. A 11 éves gyermeket mindenhol kitörő lelkesedéssel fogadták, és rögtön a show egyik legjobban várt része lett az általa előadott kis koreográfia.

Ezzel szemben most Madonnának komoly negatív kritikákkal kell szembenéznie. Az énekesnő is nemrég indult neki európai koncertsorozatának, és kolléganőjéhez hasonlóan gyermekét, gyermekeit is színpadra állította. A Blue Ivyvel egyidős örökbefogadott lánya, Estere londoni premierműsorán lépett fel, vogue-táncot lejtett édesanyjának és nővérének, Lourdesnek, akik aztán pontozták a produkciót – ami az internet egybehangzó véleménye szerint kicsit sem megfelelő egy ilyen korú gyermeknek. Sokan a túl szexi mozdulatokat, sokan a kihívó öltözetét bírálták.

„Ez több okból sem oké.”

„Sztriptízes gesztusok, és egy anya, aki ezt még értékeli? Hülye a közönség? Hol vannak a gyermekvédelmisek? Ez rendben van a szórakoztató értékek nevében?!”

„Őrület, amit mi már normálisnak tartunk. Ez egy GYEREK!” – érkeztek sorra a dühös és felháborodott hozzászólások az Estere táncáról készült videó alá.