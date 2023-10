A milliárdos hiába próbált elhúzódni, Virág lekapta őt.

A korábbi adásokhoz hasonlóan a Bachelor – A Nagy Ő csütörtök esti epizódja is izgalmas pillanatokat tartogatott, az előző szériában is hódítani próbáló jelölt, Péntek-Gyulai Virág ugyanis végre megkapta, amit akart: megcsókolhatta Jákob Zoltánt. A körmöskirályként is emlegetett milliárdos üzletember az elsőként megnyitott körmös üzletébe vitte randizni a bikinifitnesz-versenyzőt, akinek még a körmeit is kilakkozta, s azt is hagyta, hogy bevásároljon a körmöstermékekből.

Az üzletben csattant el a párkereső reality első „majdnem” csókja is: Péntek-Gyulai Virág egy ártatlan puszi közben csúsztatta oda az ajkát Jákob ajkaira, mintegy megköszönve a rengeteg ajándékot és a lakkozást. A milliárdos ugyan próbált kitérni randipartnere elől, ám végül mégis beadta a derekát.

Később kiderült, Jákobnak mégsem volt annyira ellenére a szájrapuszi.

Virág nem véletlenül csússzantotta véletlenül, véletlenül a számra a véletlen pusziját. Próbáltam kitérni előle, de egy másodperc alatt eldöntöttem, hogy nem akarok nagyon kitérni, csak úgy csinálok, mintha ki akarnék.

Kicsit gyors volt, rövid, de remélem, nem ez lesz az utolsó, mert nekem nagyon tetszett

– ismerte be a riportszobában a 32 éves bikinifitnesz-versenyző, aki korábban azt is közölte Jákobbal, hogy minimum két-három gyereket akar tőle.

Virág a randi után a többi lánynak el is dicsekedett a puszival. Egy pillanat alatt fagyossá vált a hangulat, senki nem nézte jó szemmel, hogy Virág mennyire örül.

