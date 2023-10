Megdöbbentő, mire költené a pénzt.

Ha hirtelen közös bankszámlán találná magát a körmöskirálynak is becézett milliárdos üzletemberrel, Jákob Zoltánnal, Péntek-Gyulai Virág nem sokat gondolkozna azon, miket is vásároljon. A Bachelor – A Nagy Ő szereplőjének pontos elképzelései vannak arról, mire költene a Crystal Nails milliárdosának vagyonából. Sokak nagy meglepetésére azonban nem ékszerre, és nem is ingatlanra vágyik: a bikinifitnesz-versenyző első kőrben egy élelmiszerboltba, majd egy optikushoz menne.

Először is vásárolnék normális élelmiszereket a hűtőjébe, hogy ne csak Fiji vízzel legyen tele. Ezután elugranék egy optikába, mert néha nem tudtam, mi alapján ítélte meg a lányokat. Bocsi Zoli, de a dioptriákat is át kellene nézni azon a szemüvegen!

– nyilatkozta a Ripostnak a bikinifitnesz-versenyző, majd két komolyabb utalásról is fantáziált.

Megvenném az egész Szervita teret, hogy ne egy penthause lakás legyen ott, hanem legyen az egész a mi kerületünk. Miszisz Körömlakk kerület… Aztán vennék a Maldív-szigeteken magamnak egy külön szigetet, és ott élnénk boldogan, amíg meg nem halunk

– emelte ki Péntek-Gyulai Virág.