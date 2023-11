Elképesztő aranyosak.

Puskás-Dallos Bogiék előző hónapban megismerkedésük negyedik évfordulójáról emlékeztek meg, és a különleges alkalomból aranyos képeket is posztoltak Instagramon. A The Biebers frontembere és az énekesnő a 2019-es X-Faktornak köszönhetik, hogy egymásra találtak, majd két évre rá összeházasodtak. A sztárpár közös élete első gyermekükkel lett teljes, akit Ábelnek neveztek el, legutóbb pedig egy közös családi fotót is megosztottak.

Most az újdonsült édesapáról és kisfiáról készült egy aranyos fotó, ahogy éppen a délutáni pihenőjüket tartják a kanapén.

Csendes pihenő...

– olvasható Puskás Instagram-bejegyzésében.