Matt Damon is azon hollywoodi hírességek táborát erősíti, akik igyekeznek óvni magánéletüket a médiától. Nincs nyilvános közösségi oldala, mindennapjaiba sem sűrűn nyerhetünk bepillantást, most azonban a New York-i repülőtéren lencsevégre kapták őt ritkán látott családja társaságában. Az 53 éves színész feleségével, Luciana Barossóval, valamint két közös gyermekükkel, a 17 éves Isabellával és a 13 éves Stellával érkezett meg a terminálra, láthatóan kicsattanó jókedvben.

Azt egyelőre nem tudni, harmadik, 15 éves lányuk miért nem tartott velük, ahogy az is rejtély merre vakációztak Damonék.