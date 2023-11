Nem jött be a rajongóknak az énekes új frizurája.

Harry Styles a hajáról legalább olyan ismert, mint a koncertjein viselt formabontó szettjeiről, minden bizonnyal éppen ezért is kavart hatalmas port a rajongók körében az a néhány felvétel, amelyek tanúsága szerint az énekes stílust váltott: megszabadult védjegyévé vált göndör tincseitől.

A One Direction nevű fiúegyüttes egykori tagja szinte kopaszra vágatta a haját, ez azonban nem nyerte el a rajongók tetszését. A Twitteren, vagyis most már az X-en legalábbis, ahol a lesifotókat publikálták csütörtökön, forronganak az indulatok: többen megjegyezték, az As It Was című dal előadója nagyon mellélőtt ezzel a frizkóval.

Harry Styles has shaved his head. (via TMZ) pic.twitter.com/OchISyMKAM — Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

Styles-t egyébként Las Vegasban, a U2 koncertjén örökítették meg, amelyet újdonsült barátnőjével, Taylor Russell színésznővel bulizott végig.