A plasztika nem ördögtöl való, vallja az influenszer, aki több mint 30 kilót fogyott.

Fotó: YouTube/Palikék Világa by Manna

Horváth Gréta élete legjobb döntésének tartja, hogy drasztikus életmódváltása után a hasplasztika mellett döntött. A webshop-tulajdonos, influenszer nem csupán a szétnyílt hasizma miatt látta szükségesnek, hogy kés alá feküdjön, hanem azért is, mert több mint 30 kilót adott le, mely miatt megnyúlt a bőre.

„Rengeteg akadályon kellett átugranom, mire erre a pontra eljutottam. Közel –32 kg- os fogyásom után tudtam, ez lesz a következő lépés. Erre fejben is meg kellett érni. Az egész plasztikának volt valami iszonyatos ereje. Nem azért, mert szép lett a hasam, hanem elképesztően erős önbizalmat adott az élet számos területetén. Nem, nem csak az öltözködésben.

Letettem a sok terhet, szó szerint kivágták belőlem azt, ami rengeteg traumát okozott nekem lelki szinten. A plasztika nem ördögtöl való. Persze egyszerű azt mondani, hogy #szétplasztikáztatta magát Horváth Gréta

Igen? És akkor mi van! Én elképesztően boldog vagyok. Egészségügyileg is indokolt volt. Nem gondolom, hogy szétnyílt hasizommal kéne élnem, mert másnak az ingerküszöbét átlépi a változás. Én merek változtatni és fejlődni is. Vállalom magam, minden hibámmal, és nem játszom meg magam. Ez nyilván megosztó dolog de az őszinteség ilyen!” – írta követőinek az egygyermekes édesanya, aki egy másik posztban azt is elárulta, hogy a hasáról nagyjából 600-700 grammot távolítottak el.

Majd így folytatta:

„Nem tudom szavakkal leírni mit érzek most! Olyan testben élek, amiért megdolgoztam és amibe sok energiát fektettem. Lelkileg ez egy nagyon nehéz és megterhelő út volt. Minden percét élveztem, még akkor is ha sírtam! Szeretem ezt a lányt a képen, mert bátor és erős!”