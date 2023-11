Ezúttal mellé lőttek.

Előző adásban valódi Disney-hercegnőként érkezett meg a Sztárban sztár leszek! stúdiójába Köllő Babett, akinek különleges ruhájára mintha nem hatottak volna a gravitáció szabályai. A színésznőnek most vasárnap is sikerült ellopnia a show-t, de ezúttal mintha kicsit túlságosan is elszabadult volna stylistok fantáziája. Hatalmas kígyók tekeregtek az elképesztő valósághűen megalkotott viseleten, ami egyáltalán nem nyerte el a rajongók tetszését a hozzászólásokat elnézve.

„Egyszerűen nem értem, hogy tudod felvenni ezt az undi maskarát? Te egy szép nő vagy, de hétről hétre elcsúfítanak, szörnyű.” – írja egy hozzászóló.

„Babett, esküszöm sosem gondoltam volna, hogy lesz olyan ruha, ami még rajtad sem áll jól. Ezt a lehetetlen küldetést is teljesíteni tudta a stylist. Elismerésem neki, de még inkább neked, hogy vállaltad a viselését. Téged szeretlek, de a ruha botrány.” – véleményezi egy másik kommentelő.

„Imádom, hogy bevállalós vagy, és mindent istenien tudsz viselni. Tízből kilencszer el vagyok ájulva tőled, de ez most sajnos az az egy. Valahogy nem az igazi, de te bomba vagy.” – vélekedik egy harmadik rajongó.