Sírva utasította el az ajánlatot, újabb zsaroló levelet kellett írni.

Fotó: RTL

Egy adás alatt négy játékossal is megcsappant Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban szereplőinek létszáma. Először az ártatlan Tóth Szabolcsot szavazták ki a többiek, majd a történtek után az áruló Görög Zita annyira összetört, hogy inkább a műsor feladása mellett döntött.

Nagy Zsolt tehát egyedüli gyilkos maradt, azaz a játék során most először előkerült a zsaroló levél is. A színész úgy döntött, kollégáját, a Görög Zitára egyébként hamar gyanút fogó Dobos Evelint hívja be maga mellé árulónak, de a dolog nem a terve szerint sült el. A színésznő döbbenten, könnyes szemmel olvasta a kézhez kapott papírt, majd sírva közölte társával, nem áll be mellé gyilkosnak – még úgy sem, hogy ez a szabály szerint azonnali kieséssel ér fel.

„Én nagyon szeretlek, tudod, és veled nagyon szívesen melóznék, de nekem ez nem menne.

Mikor elkezdtük a játékot, és ártatlan lettem, akkor menet közben rájöttem, hogy ez nekem nem megy máshogy.

Én nem tudnék holnap bemenni, nem tudok mit csinálni, ne haragudj” – ismerte be Dobos.

Mivel az árulók nem maradhatnak társ nélkül, így Nagynak egy második zsaroló levelet is el kellett küldenie. Szalay Bencére esett a választása, aki szintén nem kifejezetten örült a felkérésnek, de elvállalta a szerepet.

„Nem lepődtem meg, hogy Zsolttal találkoztam, de azon meglepődtem, hogy egyedül van. Rögtön tudtam a feladatom és azt, hogy nincs sok választásom” – mondta Szalay, azaz az új gyilkos, aki rögtön el is tette láb alól Görgényi Fruzsinát.