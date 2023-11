Izzott köztük a levegő.

Schobert Lara októberben fedte fel, hogy rátalált a szerelem, de azóta össze is költözött futballista párjával Kazincbarcikán. Mint azt a Mokkában elárulta, nem okozott gondot számára az sem, hogy a főváros közeléből vidékre kellett költözzön, mert inkább a nyugalmat szereti. Kedvese mérkőzéseire is ki szokott látogatni, és a közös háztartásban a feladatokat is elosztották már egymás között.

A fiatal lány most először a közösségi oldalán mutatta meg barátját, akivel egy romantikus vacsorán vettek részt.

Nem volt szerelem első látásra. Kellett hozzá úgy 5-6 perc…

– írja Schobert az Insta-posztjában.