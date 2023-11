A zsűri a nézőkkel ellentétben a másik veszélyzónás párt juttatta volna tovább.

Szombat este látványos produkciókkal érkeztek meg a Dancing with the Stars szereplői a Tv2 parkettjére, akik a fináléhoz közeledve egyre bátrabb koreográfiákat mutattak be a nézőknek, valamint a pontjaikkal már jóval kegyesebben bánó zsűritagoknak. Egy párosnak viszont ezúttal is búcsút kellett vennie a műsortól – a négy elődöntős mezőnyéből végül az utolsó női sztárversenyző, Radics Gigi és Baranya Dávid duóját szavazták ki a nézők, bár az ítészek inkább őket juttatták volna tovább a szintén veszélyzónába jutott Krausz Gáborékkal szemben.

„Kavarognak bennem az érzések. Nagyon sokat kaptam ettől a műsortól, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, nagyon jókat táncoltunk szerintem Dáviddal, és hálás vagyok, hogy megismerhettem őt. Én egy új barátra tettem szert, köszönjük szépen mindenkinek” – mondta az énekesnő.

A jövőheti fináléban tehát a műsor hazai, négy évados történetében egyedülálló módon három férfi hírességért, Marics Petiért, T.Dannyért, Krausz Gáborért valamint partnereikért szoríthatunk, de rajtuk kívül az évad összes versenyzője is visszatért majd a képernyőkre.