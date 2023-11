Azt vallja, nem akármilyen apa lenne belőle.

Nősülni és babázni akar Nagy Alekosz. A ValóVilág negyedik szériájának győztese legalábbis, aki nemrég zárta le az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! című utazós realitybeli partnerével, Varsányi Rékával való kapcsolatát, arról beszélt a Kiskegyednek, hogy készen áll arra, hogy megállapodjon.

A házasságkötésről és a gyereknevelésről is határozott elképzelései vannak.

Nagyon el tudom képzelni abban a szerepben magam, és való is nekem, nagyon való, mert az én oktatási elképzelésem, oktatási rendszerem annyira jó, és szerintem én Nobel-díjas gyermekeket nevelnék. […] Én ebben biztos vagyok, egy zenében, intelligenciában, kultúrában egy egészen más kulturális holdudvar lenne

– nyilatkozta a realitysztár, hozzátéve, a házasság számára szent dolog, s gyermeket is csak tudatosan vállalna. Azt elítéli, ha egy férfi és egy nő egy be nem tervezett gyermek miatt köt házasságot.

Gyermeket is akkor szülünk, ha férjhez vagyunk menve, különben nem.