Kemény összecsapásra számít.

Árpa Attila hamar véget vetett az első negyeddöntős mérkőzésének, amikor másfél perc után kiütötte Nagy Ervint. Kettejük összecsapásáról a színész nemrég hosszabban beszélt, és mint kiderült, már túl léptek ellenfelével a ringben történteken. Az Árulók játékmestere most az RTL-nek adott interjút az eddigi ringben szerzett tapasztalatairól és az előtte álló Pintér Tibor elleni bokszmeccséről.

Az első meccse mindenkinek teljesen más, mindent elfelejt, amit tanult. Ezt láttam Ervinen is, Tenyán is. Mindenkin azt láttam, hogy jobban tud bokszolni, mint amit az első mérkőzésen mutat. Biztosan Tenya is jobban tud bokszolni, mint az első meccsén, ami – valljuk be őszintén – leginkább egy csapkodás volt, de én sem vagyok kivétel, én is nagyjából ezt csináltam.