A milliárdos nagyon félt a dologtól.

Nemrég derült ki, hogy kétgyermekes édesanya lett Paris Hilton, aki egy Instagram bejegyzésben beszélt először kislányáról, Londonról, fia pedig hamarosan első születésnapját ünnepli.

A milliárdos Paris in Love című valóságshowjából most kiderült, a béranya által világra hozott Phoenix pelenkáját először egy hónapos korában cserélte ki édesanyja, akkor is rettegve.

„Meg kéne tanulnom, hogyan tegyem tisztába?” – kérdezte testvérét a DJ, majd Nicky Hilton igenlő válasza után így szólt fiához:

Nem csinálnám meg a születésnapomon, de érted megteszem. Phoenixért bármit.

Húga végig felügyelte a procedúrát, ami közben Paris bevallotta, fél, és azt is, élete első pelenkázása zajlik épp.

„Ilyen az anyaság, egy kicsit mindig piszkos lesz a kezed” – bölcselkedett a fiatalabbik Hilton-lány, majd megmutatta az újdonsült édesanyának, hogyan ellenőrizheti, hogy nem túl szoros-e a pelenka a babán. Remélhetőleg Paris London esetében már nem várt négy hetet az első tisztábatételig.