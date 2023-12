A Sztárban sztár leszek! mestere, Köllő Babett péntek este egy céges karácsonyi bulira volt hivatalos, amelyet a Madame Tussauds Budapestben tartottak. A színésznő a jelek szerint nagyon jól érezte magát ezen a rendezvényen, erről tanúskodik az a bejegyzés is, amelyet az Instagram-oldalán közzétett.

Köllő a viaszfigurákkal is fotózkodott, köztük Ryan Gosling és Robert Downey Jr. másával is, ami miatt sokan dicsérték. Ahogy piros estélyije miatt is.

Ha december, akkor céges karácsonyi bulik. Imádom őket műsorvezetni. Ami pedig az extra plusz, hogy csodálatos helyeken dolgozhatok

– vallotta be Köllő.