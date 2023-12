Szerinte szerelme, Zsemberi Liliána is megérti ezt.

Hiába él hosszú évek óta boldog párkapcsolatban Varga Viktor, kijelentette: nem szeretne összeköltözni kedvesével. Zsemberi Liliána (akivel tavaly a Párharcot is megnyerték) az énekes szerint elfogadta, hogy szüksége van erre a szabadságra, saját magánszférájára.

„Elmondtam Lilinek, hogy sajnálom, de én most nem közös jövőt akarok építeni, nem ez a fázisom van. Hanem most az vagyok, akiből végre előjöhet az ego és megteremtheti azt, amit egész életében szeretett volna, és miután ez majd megtörténik, onnantól kezdve nem érdekel, mert minden álmomat megvalósítottam, ami magammal kapcsolatos” – mesélte Lakatos Levente legújabb podcast epizódjában, amelyből az is kiderült, a poligám kapcsolat sem ismeretlen a számára.

Több nővel éltem együtt, de ennek semmi értelme nincs, mert felzabálják egymást, maximum három hónapig működik

– ismerte el Varga.

(via Blikk)