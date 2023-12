Ettől egyből észhez kapnak.

A gyereknevelés nehézségeiről George Clooney is tudna mit mesélni, Amal Clooneyval közös ikergyermekei, a hatéves Alexander és Ella ugyanis nem mindig viselkednek angyalokként. A 62 éves hollywoodi filmcsillagnak éppen ezért megvan a maga a trükkje azokra az esetekre, amikor az ikrek nem bírnak magukkal.

A kétszeres Oscar-díjas színész azt mondja: egyetlen telefonhívás elég ahhoz, hogy fiát és lányát jobb viselkedésre bírja. Clooney nem is akárkihez intézi azt a bizonyos hívást: úgy tesz, mintha a Mikulást csörgetné meg. Mint kiderült, van is egy olyan ismerőse, aki szívesen felveszi neki a telefont ilyenkor.

A gyerekeim még mindig odavannak a Mikulásért, ami nagyon is a segítségemre van, hiszen akkor, amikor rosszul viselkednek, fogom magam, és úgy teszek, mintha a Mikulással beszélnék. Lehet ez mondjuk éppen júliusban is. Úgy szólok bele a telefonba, hogy »Heló, Mikulás, mi a helyzet?« Mire ő: »Minden rendben van. Hogy vannak a gyerekek?« És ekkor mondom azt, hogy »Hát... nem is tudom. Mit gondoltok gyerekek, szerintetek jól viselkedtek?« Ők meg hisztiznek. Aztán ezzel le is tudom az egészet