Így éli mindennapjait a műsorvezető mellett.

Szokatlan őszinteséggel nyilatkozott családjáról Csobot Adél. A Sztárbox riportere elárulta: úgy érzi, hogy párja, Istenes Bence és két közös gyermekük, Nátán és Ádin a tenyerükön hordozzák őt, pedig nem gondolta volna, hogy általuk ennyi örömben lehet része fiatal anyukaként.

Az énekesnő több mint egy évtizede alkot egy párt a műsorvezetővel, akivel nemrég költöztek be vidéki otthonukba, mellyel kapcsolatban egy vlogsorozatot is indítottak. A legutóbbi részből derült ki, hogy a konyhájuk ugyan már elkészült, de egyelőre szivacson alszanak, és még a villanyszerelőnek is lesz egy-két dolga náluk.

Arról, hogyan élik mindennapjaikat, Csobot azt mondta:

Kettőnk kapcsolata, egysége nemcsak erős, de mindketten tudunk a másikért áldozatot hozni, támogatjuk egymást, és a másik kiteljesedését is ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a sajátunkat

– nyilatkozta az InStyle magazinnak az énekesnő, aki azt is elárulta, szerinte mi a titka annak, hogy ilyen jól együtt tudnak működni a párjával.

„Egy erős, stabil, biztonságos fal vesz körül minket. Ebbe beletartozik a szűk családunk, a szüleink és azok a hozzánk közel álló személyek, akik a hétköznapokon mellettünk vannak, segítenek. Na és persze egy hihetetlen logisztika és időbeosztás, ami számomra és Bence számára is lehetővé teszi, hogy a közös családunkon kívül a saját álmainkat és munkáinkat is meg tudjuk valósítani. Ha van titok, akkor az biztosan ez a nagy egész.”

Az X-Faktor felfedezettje arról is beszélt, hogy két fiát, a hétéves Nátánt és az ötéves Ádint tartja legnagyobb tanítóinak.