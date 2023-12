Magára pakolt egy adag izmot.

Fotó: O'Connor/AFF-USA.com / Northfoto

Idén augusztusban, mindössze 14 hónapnyi házasság után jelentette be a válását Britney Spears és Sam Asghari. Az énekesnő és férje között annyira elmérgesedett a viszony, hogy a felek a hónap végére állítólag már szóba sem álltak egymással, ám a jelek szerint a színész azóta összeszedte magát, a szó szoros értelmében is. A Page Six arról számolt be, az elmúlt pár hónapban több mint 18 kilótól szabadult meg a férfi, és friss Instagram fotói alapján eléggé ki is gyúrta magát.

„Néha kerülsz olyan helyzetbe, hogy nem feltétlenül tudsz magadra koncentrálni. Ilyenkor kihívás észrevenni a testalkatod változásait, de mindenki más kiszúrja” – mondta a lapnak Asghari, majd bevallotta, spirituális és lelki változásokon ment át mostanság.

„Több időm van magamra fókuszálni. Önmagunk szeretetét mindenkinek gyakorolnia kéne.”