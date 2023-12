Fotó: RTL

Idén ünnepli először együtt a karácsonyt Danics Dóra és párja, Bence, akik még a Celebrandi című műsorban ismerkedtek meg egymással. Bár az énekesnő eleinte nem fűzött sok reményt a társkereső reality sikeréhez, az idő őt és kedvesét igazolta, akik már több közös nyaraláson, utazáson is túl vannak.

Egy nagyon szuper karácsonyom lesz most. Lassan most már fél éve együtt vagyunk, és azt kell mondanom, hogy egyre nagyobb a szerelem. Úgyhogy nagyon boldog vagyok – mesélte a Fókusznak az X-Faktor egykori győztese. Bencével úgy döntöttek, idén különleges módon ajándékozzák meg a másikat: kétezer forintos keretet határoztak meg, ennyit költhetnek a meglepetésekre. Ugyan nem hangzik soknak az összeg, de Danics abszolút kimaxolta a feladatot, és már négy ajándékot is beszerzett ennyiért.

De nem csak neki, hanem például Vastag Csaba számára is más lesz az idei szenteste, hiszen ez lesz az első, hogy házas emberként díszítheti majd a fenyőfát, Manuel pedig most másodjára szerevezett családi karácsonyt, miután éveken keresztül nem ünnepelte azt: