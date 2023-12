Szerettei társaságában tölti az ünnepeket a milliárdos.

Jákob Zoltán a Borsnak mesélt arról, hogyan is telik náluk a szenteste. Mint kiderült, semmi felhajtást nem szeretne idén hazánk 39. leggazdagabb embere, hanem otthonában egy közös ünneplésen vesz majd részt lányaival, volt párjával és annak aktuális partnerével. A meghitt családi karácsonyozás után azonban elhagyja a z országot szeretteivel, ugyanis a Maldív-szigetekre indulnak december 26-ától egészen január 5-ig.

New York is célba volt véve, de végül a Maldív-szigetek mellett döntöttünk. A szállásunk egy cölöpökön álló vízi villa lesz, ahol korábban cápákat is láttam az óceánban úszkálni. Eleinte nagyon féltem tőlük, a személyzet azonban megnyugtatott, hogy ezek az állatok teljesen ártalmatlanok