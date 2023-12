Krausz Gáborral külön utakon folytatják.

Mint azt mi is megírtuk, Krausz Gábor és Tóth Gabi még az ünnepek előtt sikeresen lezárták házasságukat a Szentendrei Járásbíróágon. A séf úgy fogalmazott, hideg zuhanyként élte meg, hogy nyáron véget ért házassága, viszont mostanra sikerült megbékélnie ezzel a ténnyel. Mint ismertes, Krausz és felesége nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják tovább. A házaspár válásának oka, hogy az énekesnő a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bencével kezdett viszonyt, akivel azóta nyilvánosan is felvállalták kapcsolatukat.

Tóth Gabi kapcsolatukat maga mögött tudva először tett közzé bejegyzést, amelyen gyermeke, Hannaróza látható, illetve azt is elárulta, mik a számára igazán fontos dolgok az életben.

Mennyből az angyal! Konyhában szorgoskodás, család szeretete, Hanni ajándék bontogatása... Együtt lenni, enni, énekelni, szeretni... Semmi más nem kell! Semmi más nem valós ezeken kívül! Senki sem veheti el tőlünk!

– jelentette ki Instagram-posztjában az énekesnő.