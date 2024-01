A héten ünnepli a születésnapját.

Ezen a héten, pontosabban január 4-én ünnepli 85. születésnapját Korda György, akit fiatalokat megszégyenítő energikussága miatt sokan irigyelnek. A Fonogram-életműdíjas énekes sokat is tesz azért, hogy egészséges legyen: rendszeresen sportol és mellőzi a káros szenvedélyeket, hasonlóan feleségéhez, Balázs Klárihoz.

Nejével abban is hasonlítanak, hogy mindketten spirituális beállítottságúak, és a jóslatokban is hisznek. Amikor tíz évvel ezelőtt Floridában nyaraltak, egy jövendőmondó éppen a 85. születésnapja kapcsán is figyelmeztette Kordát.

Egy jósláshoz értő, boszorkányos valaki azt mondta nekem: »Most ne törődj az egészségügyi bajaiddal, minden jóra fordul, viszont a 85. születésnapodat kell túlélni, mert utána megint egy könnyebb időszak következik.« Szerencsére jó egészségnek örvendek, és még eszemben sincs eltávozni a földről. Sőt, az egyik nagybátyám életmódját szeretném követni, aki 95 évesen a Palatinus strandon még kártyázott. Jó lenne, ha annyi idősen én is pókereznék és akár énekelnék is

– nyilatkozta a Meglepetés magazinnak a legendás táncdalénekes.