Suki Waterhouse nem akármilyen szettben jelent meg az Emmy-gálán, de Selena Gomez sem aprózta el a dolgot.

Nem csupán várandóssága, hanem különleges ruhakölteménye miatt is nagy feltűnést keltett a hollywoodi forgatókönyvírók és színészek tavalyi sztrájkja miatt elhalasztott Emmy-gálán Suki Waterhouse, aki ezúttal párja, Robert Pattinson nélkül jelent meg a vörös szőnyegen. A 32 éves énekes-színésznő, akinek Daisy Jones & the Six című filmjét három kategóriában is jelölték a Los Angeles-i Peacock Theaterben tartott eseményen, egy élénk piros Valentino ruhát választott az alkalomra, melyet nem csupán teljesen nyitott háta és a méretes masni, hanem a zsebek is egyedivé tettek.

Az InStyle szerint az öltözéket az utolsó pillanatokban át kellett alakítani Waterhouse növekvő terhespocakja miatt.

11 Galéria: Suki Waterhouse Emmy-ruhája és egyéb szettek Fotó: Jay L. Clendenin / Getty Images Hungary

Íme egy videó is:

A díjátadón – a korábbi évekhez hasonlóan – szebbnél szebb ruhákban tündökölt Hollywood krémje. Selena Gomez áttetsző ruháját 930 órába telt elkészíteni a Yahoo News szerint.