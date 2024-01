Kell bele zselatin, vagy nem? Ez itt a kérdés.

Már több mint 220 ezres megtekintésnél jár a TikTokon az a rövid videó, amelyben egy Budapesten élő amerikai férfi kocsonyát kóstol. A New York-i származású vlogger, Willie Gevertz többek között ezért a hagyományos ételért is rajong, mióta néhány évvel ezelőtt Magyarországra költözött. Gevertz négy évvel ezelőtt, egy rövid utazás során szeretett bele a magyar kultúrába, de mint kiderült, szegről-végről ő is magyar, üknagyszülei ugyanis felvidékiek, akik akkor jöttek el onnan, amikor az még Magyarországhoz tartozott.

A Budapesten ragadó vlogger, akinek hazánkról szóló tartalmai nagy népszerűségnek örvendenek a Walking With Willie nevű YouTube-csatornán, nem csupán a magyar történelemért, de a házias étkekért is él-hal. Legfrissebb videója részben ezért is szól a kocsonyáról.

Amikor először láttam kocsonyát, szóltam a barátnőmnek, Alexának, hogy valami megromlott a hűtőben. Nem mindenki szereti ezt az ételt, de azok, akik igen, általában egy kis citromot is facsarnak rá. Aztán isznak egy korty finom, meleg teát, majd bekanalazzák a kocsonyát. Ez lényegében hideg húsleves és zselatin. Ahogy a miskolciak mondják: »Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka.« Nagymama főzte, de én eszem meg

– magyarázta videójában Gevertz, aki végül 10-ből 7,6-ra pontozta az ételt.

Videójával nagy felháborodást váltott ki a magyar TikTok-felhasználók körében, amiért azt mondta, hogy a kocsonyába külön zselatint kell tenni, hiszen ez az étel az alaplé miatt sűrűsödik be. Mások azt sem értették, miért eszik hozzá citromot. A kommentelők többsége ecettel és/vagy pirospaprikával, valamint kenyérrel szokta enni a kocsonyát.

