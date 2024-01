Igyekszik visszanyerni a régi formáját az énekes.

Fotó: Zöld Fanni / Index

Király Viktor a Best magazinnak adott interjút, melyben többek között a tavalyi évéről beszélt, valamint arról, hogy nagyon igyekszik életmódjában változásokat eszközölni, hogy megszabaduljon a súlyfeleslegtől. Az énekes azt is elárulta, hogy a sikeres fogyás érdekében újra elkezdett sportolni, sőt, étrendjén is változtatott, de fokokozatosan halad a célja felé.

„Egy éve voltam életem egyik legjobb formájában, 80 kilós, vékony, mint egy gyertya. Szakmailag nagyon sikeres volt számomra a 2023-as év, de úgy tűnik, a mindennapi életben mégsem működött minden jól. Nem figyeltem magamra eléggé, és mire észbe kaptam, már szépen kikerekedtem. Most próbálok többet mozogni, újra elkezdtem bokszolni, és tudatosabban választom meg az étrendem. Viszont nem sanyargatom magam. Egy tányér tészta helyett például egy adag salátát eszem.” – idézi Király szavait a story.hu