Szerinte egyszerre szomorú és vicces, ami a hazai popszakmában történik.

Megvan a maga véleménye a hazai popszakmáról és az új zenei generációról Molnár Ferenc Caramelnek. Az énekes a Romaversitas Alapítvány a Youtube-csatornáján beszélt részletesen arról, hogy úgy látja: mindent egybevetve pozitív irányba változik a magyar zeneipar. Két előadót ki is emelt: a 21 éves Azahriah-t, azaz Baukó Attilát – aki márciusban három egymást követő napon fogja megtölteni az Arénát –, és a 23 éves Desh-t, vagyis Molnár Attilát, azt azonban nem érti, hogy sokan miért próbálják megfejteni, miért örvendenek ekkora sikernek.

– magyarázta az énekes a ROMAKÉNT. podcast legutóbbi részében, kiemelve, hogy bár távol áll tőle ez a zenei világ, de az előadók tevékenységét nagyra értékeli. Mint mondta, „ezeket a gyerekeket nem gyártották”, hanem „self-made menek” lettek, akik az internetnek köszönhetik népszerűségüket, s önmaguk jogán léptek egyre feljebb.

Százszor inkább Azahriah vagy DESH, mint... most nem akarok neveket mondani. Inkább őket lássam a csúcson, mint bárki mást, mert ők legalább szólnak valamiről, és egy olyan dolgot fogalmaznak meg, amit nagyon sok ember érez. Nem is akarom ezt így fejtegetni, működik, és kész! Én azt látom, hogy az egész popszakma annyira kivan, annyira nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni... Ez valahol szomorú is, de valahol azért egy kicsit vicces látni, hogy mennyire értetlenül állnak az egész előtt, belezakkannak kábé